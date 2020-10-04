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Укр / Рус

Общий объем займов по кредитам "5-7-9" превысил 9 миллиардов

Воскресенье, 4 октября 2020, 14:35
 

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что общий объем займов по кредитам для МСБ "5-7-9" превысил 9 миллиардов.

Об этом он написал на своей странице в facebook. 

"Последний месяц четко продемонстрировал, что программа доступных кредитов для МСБ "5-7-9" преуспела. Общий объем займов уже превысил 9 млрд грн", - написал он.

Также Шмыгаль отметил, что почти 4 тысяч бизнесов уже воспользовались программой.

А на следующий год на программы доступного кредитования для бизнеса в бюджете заложено 12 млрд грн, напомнил премьер.

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Шмыгаль кредит бизнес

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