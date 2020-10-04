Общий объем займов по кредитам "5-7-9" превысил 9 миллиардов
Воскресенье, 4 октября 2020, 14:35
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что общий объем займов по кредитам для МСБ "5-7-9" превысил 9 миллиардов.
Об этом он написал на своей странице в facebook.
"Последний месяц четко продемонстрировал, что программа доступных кредитов для МСБ "5-7-9" преуспела. Общий объем займов уже превысил 9 млрд грн", - написал он.
Также Шмыгаль отметил, что почти 4 тысяч бизнесов уже воспользовались программой.
А на следующий год на программы доступного кредитования для бизнеса в бюджете заложено 12 млрд грн, напомнил премьер.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua