Общий объем займов по кредитам "5-7-9" превысил 9 миллиардов

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что общий объем займов по кредитам для МСБ "5-7-9" превысил 9 миллиардов.

Об этом он написал на своей странице в facebook.

"Последний месяц четко продемонстрировал, что программа доступных кредитов для МСБ "5-7-9" преуспела. Общий объем займов уже превысил 9 млрд грн", - написал он.

Также Шмыгаль отметил, что почти 4 тысяч бизнесов уже воспользовались программой.

А на следующий год на программы доступного кредитования для бизнеса в бюджете заложено 12 млрд грн, напомнил премьер.