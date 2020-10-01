Официальный курс гривни не останавливает падение
Четверг, 1 октября 2020, 19:29
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 2 октября на уровне 28,33 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,32 грн (на 1 жовтня - 33,16 гривни).
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Напомним:
1 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,34 - 28,35 гривни.
Экономическая правда
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