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Официальный курс гривни не останавливает падение

Четверг, 1 октября 2020, 19:29
 

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 2 октября на уровне 28,33 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,32 грн (на 1 жовтня - 33,16 гривни).

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Напомним:

1 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,34 - 28,35 гривни.

Экономическая правда

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