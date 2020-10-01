Qatar Airways перенесла на декабрь возобновление рейсов в Украину - авиакомпания вернется на линию Киев-Доха 18 декабря и будет выполнять рейсы четыре раза в неделю.

Об этом сообщает avianews.com со ссылкой на обновленную информацию в системе бронирования авиаперевозчика.

Отмечается, что рейсы будут выполняться самолетами Airbus A320.

"Вылеты из Дохи запланированы на 06:55 по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, из Киева - в 12:15 в те же дни.

Qatar Airways выполняла два ежедневных рейса между Киевом и Дохой до марта 2020 года, когда правительство Украины ввело ограничения на международное авиасообщение. Сначала авиакомпания планировала вернуться в Украину с 25 октября", - говорится в сообщении.

Напомним:

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" в очередной раз приостанавливает начало выполнения рейсов в Баку - возобновление полетов отложили до конца октября из-за ограничения въезда на территорию Азербайджана в связи с карантином.