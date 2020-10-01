Авиакомпания "МАУ" переносит возобновление рейсов в Баку до конца октября

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" в очередной раз приостанавливает начало выполнения рейсов в Баку - возобновление полетов отложили до конца октября из-за ограничения въезда на территорию Азербайджана в связи с карантином.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Возобновление полетов перенесено на конец октября из-за ограничения въезда на территорию Азербайджана в связи с очередным продолжением карантинных мероприятий. Об этом сообщило правительство Азербайджана 30 сентября 2020 года, выпустив NOTAM (документ, который сообщает об изменении процедур, установлении запрета/ограничения использования воздушного пространства или эксплуатации аэродромов и другие события).

В дальнейшем МАУ будет внимательно следить за эпидемиологической ситуации в стране, а также за событиями в Нагорном Карабахе, чтобы не потерять возможность возобновить рейсы при условии обеспечения необходимого уровня безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Экономическая правда