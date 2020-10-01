"Укрзализныця" просит Раду в бюджете-2021 заложить 1,3 миллиарда на компенсацию за перевозку студентов
"Укрзализныця" призывает парламент заложить в государственный бюджет-2021 расходы на перевозку студентов в размере 322 миллионов гривен и возместить долги Минобразования перед УЗ на 1 млрд.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
В компании сообщают, что государственным бюджетом в 2018-2019 годах Минобразованием предполагалось лишь 36 млн грн средств на возмещение "Укрзализныци", а услуг по льготной перевозке было предоставлено почти на 500 млн грн.
"В течение многих лет в бюджет закладывалась заведомо недостаточная сумма для компенсации льготного перевозки студентов, а в некоторые годы компенсация не закладывалась совсем.
Такое положение дел относительно компенсации льготных перевозок может привести к снижению возможности национального оператора железнодорожного транспорта выполнять свои функции, в частности обновлять подвижной состав, назначать новые поезда и расширять географию маршрутов", - резюмируют в компании.
Экономическая правда
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