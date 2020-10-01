УЗ заявила, что недополучила 150 миллиоонов компенсации за перевозку льготников

За 8 месяцев 2020 года "Укрзализныця" получила лишь 21% от суммы, подлежащей компенсации за перевозку пассажиров льготных категорий пригородным железнодорожным транспортом.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Отмечается, что в целом за январь-август региональные филиалы Укрзализныци предоставили услуг по перевозке пассажиров льготных категорий на сумму более 190 млн грн, а компенсировано лишь 40 млн грн.

"На сегодняшний день согласно законодательству Украины существует 17 категорий граждан, имеющих право бесплатного проезда в пригородном железнодорожном транспорте. В соответствии с бюджетным кодексом компенсировать расходы за такие перевозки должны органы местной власти.

За 8 месяцев мы перевезли более 11 млн таких пассажиров или 41% от общего количества, за которые недополучено компенсаций 150 млн грн. Это средства, которые Укрзализныця могла бы направить на ремонт подвижного состава, повышение уровня комфорта и даже приобретение новых поездов", - заявил директор Департамента пригородных пассажирских перевозок Укрзализныци Александр Болдов.

В компании добавили, что антилидерами возмещения расходов за перевозку пригородным транспортом пассажиров льготных категорий стали Киевт(компенсировано 0% от суммы предоставленных услуг - 19,2 млн грн), Черновицкая область (компенсировано 1,7% от суммы предоставленных услуг - 758 тыс. грн), Харьковская (9,8% от суммы 25,8 млн грн), Львовская (11,2% от суммы 17 млн ​​грн) и Тернопольская (12,7% от суммы 9,3 млн грн) области.

"Вместе с тем некоторые областные администрации, понимая социально-экономическую важность пригородных железнодорожных перевозок для развития региона, пытаются компенсировать расходы железной дороги. Среди наиболее добросовестных плательщиков можно отметить Херсонскую (компенсировано 95,3% от суммы предоставленных услуг - 1,3 млн грн), Николаевскую ( 72,7% от суммы предоставленных услуг - 2,2 млн грн) и Волынскую (65% от суммы предоставленных услуг - 2,2 млн грн) области", - говорится в сообщении.

"Укрзализныця подчеркивает, что часто в бюджетах районных советов и администраций, а также городских советов и объединенных территориальных общин закладываются суммы компенсаций, не соответствующие реальным затратам за предоставление этой услуги. Таким образом местные власти лишают своих жителей возможности пользоваться таким комфортным и безопасным видом транспорта, как пригородные железнодорожные перевозки.

Поэтому железнодорожники обращаются в органы государственной власти и местного самоуправления с просьбой при формировании бюджетов на 2021 год внимательно отнестись к планированию средств, предназначенных для возмещения за перевозку пассажиров льготных категорий. Также Укрзализныця готова к диалогу с местными администрациями о частичной компенсации расходов компании за льготные перевозки за счет уменьшения налога за пользование землей", - говорится в заявлении УЗ.

Экономическая правда