За 4 года Google продала 18 миллионов смартфонов Pixel. Samsung и Apple - больше 1 миллиарда

За все время Google продала в общей сложности около 18,7 млн смартфонов Pixel и сейчас ее доля на рынке смартфонов составляет меньше 1%.

Об этом сообщает аналитическая фирма IDC, передает издание ITC.

Для сравнения, лидеры рынка Samsung и Apple за аналогичный период времени продали 1,7 млрд и 1,1 млрд смартфонов соответственно.

Напомним, первое поколение Pixel и Pixel XL вышло в 2016 году.

Только в одном 2019 году Google продала 7,2 млн смартфонов Pixel, нарастив продажи на 52% по сравнению с 2018-м и показав лучший результат за все время линейки.

За первое полугодие 2020-го продажи Pixel составили всего 1,5 млн (спад почти в три раза), что в целом не удивляет на фоне фиаско Pixel 4, внутренних проблем и изрядно задержавшегося Pixel 4a.

Ожидается, что Pixel 4a, а также представленные вчера Pixel 5, Pixel 4a 5G, должны увеличить продажи. Но уже сейчас понятно, что превзойти прошлогодний результат Google в этом году не сможет. Как сообщает Nikkei, Google рассчитывает продать к концу года около 800 тыс. единиц.

Напомним:

Корпорация Google провела презентацию двух новых смартфонов с поддержкой 5G.