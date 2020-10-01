Google представила новые смартфоны Pixel

Корпорация Google провела презентацию двух новых смартфонов с поддержкой 5G.

Об этом сообщается в официальном блоге Google.

Флагманский смартфон Pixel 5 получил процессор Snapdragon 765G с поддержкой 5G. Объем оперативной памяти составляет 8 гигабайт, встроенной — 128 гигабайт. Смартфон оснащен безрамочным дисплеем, влагозащитой и модулем для беспроводной зарядки.

Ещё одним отличием от линейки предыдущего поколения стало отсутствие более крупной модели. Версия Pixel 5 XL не предусмотрена. Её роль выполняет более доступная модель Pixel 4a 5G.

Pixel 4A тоже поддерживает работу сетей пятого поколения и имеет процессор и камеры, как и у Pixel 5. У него экран больше, чем у флагмана, но при этом 6 гигабайт оперативной памяти вместо 8, аккумулятор меньшей емкости, нет влагозащиты и беспроводной зарядки.

В младшей версии на один микрофон меньше, корпус выполнен из поликарбоната. В то же время версия Pixel 5 изготовлена в корпусе из переработанного алюминия и имеет защиту в соответствии с рейтингом IP68 и стеклом Corning Gorilla Glass 6. У Pixel 4a 5G есть 3,5-миллиметровый разъём для подключения наушников.

Продажи Pixel 5 и Pixel 4A с 5G начнутся с 15 октября в девяти странах. Pixel 5 будет стоить 699 долларов (около 19,8 тыс грн), Pixel 4A с 5G — 499 долларов (около 14,1 тыс грн).

Помимо смартфонов, Google представила умную колонку Nest Audio, которая на 75% громче своей предшественницы Google Home. Также корпорация показала ТВ-приставку Chromecast - она показывает видео с разрешением 4K при 60 кадрах в секунду.

Кроме того, была представлена новая операционная система для телевизоров Google TV, которая поддерживает поиск фильмов и шоу по разным стриминговым сервисам.

Экономическая правда