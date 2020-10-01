На Криворожском комбинате, где протестуют шахтеры, подняли зарплаты еще на 10%

На ПАО "Криворожский железорудный комбинат" (КЖРК) с 1 октября 2020 года повысили зарплату еще на 10% для всех работников структурных подразделений.

Об этом говорится в приказе и.о. заместителя главы правления компании Александра Капуки, который опубликовали на официальном сайте.

В соответствии с приказом, с 1 октября 2020 года всем работникам структурных подразделений комбината повысят тарифные ставки и должностные оклады на 10%.

Напомним:

Ранее глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что 24 горняка шахты "Октябрьская" 28 сутки продолжают подземный протест, 29 сентября на поверхность поднялись шахтеры "Родины".

Часть работников ПАО "Кривбассжелезрудком" все еще остается под землей - в связи с тем, что попытки достичь компромисса путем переговоров были отвергнуты, предприятие начало подготовку к длительному простою, и готово продолжить переговоры с протестующими исключительно тогда, когда все они поднимутся на поверхность.

Сообщалось, что администрация предприятия с 1 сентября повысила размеры тарифных ставок и окладов на 10-25% в зависимости от профессий.

Приказом от 11.09.2020 был также дополнен список профессий работников, которым повышаются тарифные ставки и должностные оклады на 25%.

8 сентября 393 горняка шахты "Батькивщина", "Гвардейская", "Терновская" и "Октябрьская" остались под землей и требуют увеличения зарплат и улучшения условий труда.

На четырнадцатый день подземного протеста горняков в Кривом Роге под землей оставались 184 рабочих четырех шахт - "Октябрьская", "Родина", "Терновская", "Гвардейская" ОАО "Криворожский железорудный комбинат".

Публичное акционерное общество "Криворожский железорудный комбинат" - крупнейшее частное предприятие Украины по добыче железной руды подземным способом. Шахты "Родина", "Октябрьская", "Гвардейская", "Терновская" - основные структурные подразделения, входящие в состав комбината.

Комбинат находится в управлении группы "Приват" Игоря Коломойского и компании "Метинвест" Рината Ахметова.

Экономическая правда