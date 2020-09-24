Протесты: "Кривбассжелезрудком" остановил работу и зовет шахтеров на переговоры

Часть работников ПАО "Кривбассжелезрудком" все еще остается под землей - в связи с тем, что попытки достичь компромисса путем переговоров были отвергнуты, предприятие начало подготовку к длительному простою, и готово продолжить переговоры с протестующими исключительно тогда, когда все они поднимутся на поверхность.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

"С самого начала акции протеста, объявленной некоторыми из работников шахт "Родина", "Октябрьская", "Гвардейская" и "Терновская", руководство ПАО "Кривбассжелезрудком" принимало все возможные меры для разрешения ситуации, несмотря на то, что требования шахтеров были заведомо невыполнимыми.

С целью снятия напряженности и недопущения нарушений трудовых прав коллектива предприятия администрация ПАО "Кривбассжелезрудком" проводила неоднократные переговоры с представителями бастующих, предлагала различные варианты повышения заработной платы, подготовила и даже подписала Меморандум о взаимопонимании и выполнении встречных требований между администрацией и работниками ПАО "Кривбассжелезрудком ", направленных на устранение причин и последствий, которые могут возникнуть в связи с пребыванием шахтеров под землей после окончания рабочей смены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что администрация предприятия с 1 сентября повысила размеры тарифных ставок и окладов на 10-25% в зависимости от профессий.

Приказом от 11.09.2020 был также дополнен список профессий работников, которым повышаются тарифные ставки и должностные оклады на 25%.

Также дополнительно предложили повышение размеров тарифных ставок и окладов всем работникам предприятия на 10% с 01.10.2020.

"Несмотря на все принятые руководством предприятия меры, часть работников ПАО "Кривбассжелезрудком" все еще остается под землей. Администрация комбината инициировала переговоры с работниками, которые остаются в шахтах, но они отказываются подняться на поверхность для проведения переговоров.

Правления комбината обращалось ко всем компетентным государственным регулирующим органам и профсоюзов с просьбой посодействовать тому, чтобы вывести людей на поверхность, но и это не привело к каким-либо результатам", - заявили в компании.

В связи с тем, что "в течение трех недель со стороны трудового коллектива с участием профсоюзов так и не совершенные действия по решению трудового спора в соответствии с нормами действующего законодательства", а, по словам предприятия, все попытки администрации достичь компромисса путем переговоров были отвергнуты, производственные мощности предприятия "остаются незаконно блокированными".

Правление предприятия обратилось с заявлением в правохранительные органы с просьбой "принудительно прекратить нарушение законодательства, блокирующие производственный процесс и имущество предприятия, а также дать правовую оценку действиям лиц, проводящих противоправную деятельность по отношению к предприятию или подстрекающих к противоправной деятельности".

Также, для минимизации убытков, сохранения производственного оборудования и предупреждения негативного воздействия на окружающую среду, предприятие начинает мероприятия по подготовке к длительному простою.

"Сообщаем работников предприятия и профсоюзы о сокращении штата в связи с вынужденной остановкой производства. Соответствующие приказы ПАО "Кривбассжелезрудком" будут доведены до работников и профсоюзов в установленном порядке", - говорится в заявлении.

"Администрация комбината предупреждает, что в нынешних условиях оставаться в шахтах опасно для жизни и здоровья.

Дальнейшее пребывание под землей несет потенциальную угрозу для здоровья и жизни шахтеров, в результате чего администрация ПАО "Кривбассжелезрудком" вынуждена объявить о начале процедуры остановки всех структурных подразделений предприятия и вывода всех коллективов в простой", - подчеркнул правления предприятия.

Отмечается, что администрация ПАО "Кривбассжелезрудком" не отказывается от дальнейших переговоров с протестующими, но исключительно тогда, когда все они поднимутся на поверхность.

"В этом случае руководство предприятия готово обсуждать требования шахтеров и искать компромисс там, где это будет возможным", - сообщила пресс-служба компании.

Напомним:

8 сентября 393 горняка шахты "Батькивщина", "Гвардейская", "Терновская" и "Октябрьская" остались под землей и требуют увеличения зарплат и улучшения условий труда.

На четырнадцатый день подземного протеста горняков в Кривом Роге под землей оставались 184 рабочих четырех шахт - "Октябрьская", "Родина", "Терновская", "Гвардейская" ОАО "Криворожский железорудный комбинат".

Публичное акционерное общество "Криворожский железорудный комбинат" - крупнейшее частное предприятие Украины по добыче железной руды подземным способом. Шахты "Родина", "Октябрьская", "Гвардейская", "Терновская" - основные структурные подразделения, входящие в состав комбината.

Комбинат находится в управлении группы "Приват" Игоря Коломойского и компании "Метинвест" Рината Ахметова.

Экономическая правда