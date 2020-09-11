Внешняя торговля Украины сократилась на 7 миллиардов долларов – Таможенная служба
За январь-август 2020 года товарооборот Украины составил 64,25 млрд долларов - это на 9,7% меньше, чем за восемь месяцев 2019 года (71,5 млрд долларов).
Об этом сообщает Государственная таможенная служба.
Отмечается, что за этот период в Украину импортировали товаров на более 33,3 млрд долларов (по сравнению с аналогичным периодом 2019 года импорт уменьшился на 4,7 млрд долларов или на 12,4%).
Экспортировали из Украины на 30,9 млрд долларов (уменьшение экспорта составило 2,2 млрд долларов или 6.6%).
Сальдо (разница между экспортом и импортом) - отрицательное (2,4 млрд долларов).
Среди крупнейших стран, из которых импортировали в Украину: Китай - 5,1 млрд долларов, Германия - 3,2 млрд долларов и Россия - 2,9 млрд долларов.
Экспортировали больше всего в Китай - на 4,3 млрд долларов, в Польшу - на 2 млрд долларов, Россию - 1,8 млрд долларов.
В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров относятся:
- зерновые - на 5,9 млрд долларов;
- черные металлы - на 5,2 млрд долларов;
- подсолнечное масло - на 3,4 млрд долларов;
Больше всего импортировали в Украину:
- топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки - 5,1 млрд долларов;
- машины, оборудование и механические устройства - 3,7 млрд долларов;
- электрические машины и оборудование к ним, аудио и видеоаппаратура - 3,3 млрд долларов.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua