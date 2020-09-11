За январь-август 2020 года товарооборот Украины составил 64,25 млрд долларов - это на 9,7% меньше, чем за восемь месяцев 2019 года (71,5 млрд долларов).

Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

Отмечается, что за этот период в Украину импортировали товаров на более 33,3 млрд долларов (по сравнению с аналогичным периодом 2019 года импорт уменьшился на 4,7 млрд долларов или на 12,4%).

Экспортировали из Украины на 30,9 млрд долларов (уменьшение экспорта составило 2,2 млрд долларов или 6.6%).

Сальдо (разница между экспортом и импортом) - отрицательное (2,4 млрд долларов).

Среди крупнейших стран, из которых импортировали в Украину: Китай - 5,1 млрд долларов, Германия - 3,2 млрд долларов и Россия - 2,9 млрд долларов.

Экспортировали больше всего в Китай - на 4,3 млрд долларов, в Польшу - на 2 млрд долларов, Россию - 1,8 млрд долларов.

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров относятся:

зерновые - на 5,9 млрд долларов;

черные металлы - на 5,2 млрд долларов;

подсолнечное масло - на 3,4 млрд долларов;

Больше всего импортировали в Украину:

топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки - 5,1 млрд долларов;

машины, оборудование и механические устройства - 3,7 млрд долларов;

электрические машины и оборудование к ним, аудио и видеоаппаратура - 3,3 млрд долларов.

Экономическая правда