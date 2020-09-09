Налоговым должникам хотят запретить выезд из Украины

Народный депутат "Слуги народа" Дарья Володина зарегистрировала законопроект, которым предлагается введение запрета на выезд за рубеж для украинцев за неуплату налогов и сборов.

Об этом сообщается на странице законопроекта на сайте Верховной Рады.

Согласно пояснительной записке, право гражданина Украины на выезд из страны может быть временно ограничено в случае его уклонения от выполнения возложенных судом обязательств по уплате не только алиментов, но и налогов, сборов, единого социального взноса.

Запрет на выезд будет действовать до погашения соответствующей задолженности.

"Принятие проекта закона будет способствовать повышению ответственности налогоплательщиков, а также будет стимулировать их к своевременному выполнению финансовых обязательств", - говорится в сопроводительных документах к законодательной инициативе.

Проект закона должен быть рассмотрен профильным парламентским комитетом.

Напомним, также в Верховной Раде зарегистрировали законопроекты, которыми предлагается отменить нормы законодательства, направленные на детенизацию экономики и улучшение защиты прав потребителей.

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Экономическая правда