В Раде предлагают отменить нормы законов о кассовых аппаратах и кэшбэке

В Верховной Раде зарегистрировали законопроекты, которыми предлагается отменить нормы законодательства, направленные на детенизацию экономики и улучшение защиты прав потребителей.

Об этом сообщает пресс-служба Европейской бизнес ассоциации.

Так, в июле были зарегистрированы законопроекты №3853-1 и №3853-2, которыми предлагается отменить прогрессивные нормы законодательства, направленные на детенизацию экономики и улучшение защиты прав потребителей через постепенное расширение сферы применения кассовых аппаратов или их программных аналогов.

Также инициативой предлагалось предоставление покупателям возможности получать так называемый "кэшбек" - компенсацию части стоимости приобретенного товара или услуги в случае, если им был выдан фиктивный фискальный чек.

"Указанные изменения поддерживались Ассоциацией и были приняты еще в сентябре прошлого года, однако вступление в силу было несколько отсрочено в связи с карантинными мероприятиями в Украине с целью облегчения условий ведения бизнеса для небольших предпринимателей", - говорится в сообщении.

"Хотя, заметим, что у всех заинтересованных субъектов хозяйствования есть возможность использовать бесплатные программные регистраторы расчетных операций, которые можно загрузить на телефон или любое другое устройство", - заявили в Ассоциации.

Так, по информации налоговой службы, только за первый месяц работы этой системы почти 400 субъектов хозяйствования воспользовались бесплатными программными решениями от ГНС и зарегистрировали 32,2 тыс ПРРО.

"Так, теперь у добросовестных предпринимателей есть все возможности выполнить законодательные требования об обязательном использовании РРО или их программных аналогов без привлечения дополнительных средств на приобретение и обслуживание традиционных кассовых аппаратов", - говорят в ассоциации.

В дополнение, законопроекты №3853-1 и №3853-2 предлагают отменить требование обязательного применения кассовых аппаратов при торговле бытовой техникой и электроникой.

"Комитет бытовой электротехники Ассоциации выступает категорически против такого предложения, поскольку это может привести к дальнейшему росту нелегального рынка в Украине, который, по результатам исследования GfK, и так составлял 23% или 20,5 млрд гривень в 2019 году", - сообщили представители бизнеса .

"Европейская Бизнес Ассоциация обращается к главе Верховной Рады, руководителям профильных парламентских комитетов и министерств, всех ключевых стейкхолдеров с просьбой не поддерживать принятие законопроектов №3853-1 и №3853-2", - резюмируется в заявлении.

Экономическая правда