Курс гривни продолжает медленно снижаться к доллару
Среда, 9 сентября 2020, 18:40
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 10 сентября на уровне 27,83 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,77 грн (на 9 сентября - 32,8 гривни).
Отметим, что начиная с 28 августа официальный курс гривни снижается каждый рабочий день с уровня 27,38 гривни за доллар.
Напоминаем:
9 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,76 - 27,78 гривни.
9 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,83 - 27,85 гривни.
Экономическая правда
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