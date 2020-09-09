Курс гривни продолжает медленно снижаться к доллару

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 10 сентября на уровне 27,83 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,77 грн (на 9 сентября - 32,8 гривни).

Отметим, что начиная с 28 августа официальный курс гривни снижается каждый рабочий день с уровня 27,38 гривни за доллар.

Напоминаем:

9 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,76 - 27,78 гривни.

9 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,83 - 27,85 гривни.

Экономическая правда