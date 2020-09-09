Закрытие межбанка: гривня ослабла

9 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,83 - 27,85 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,83 - 27,85 гривни;

Евро - 32,89 - 32,91 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,68 - 27,88 гривни. Евро покупают по 32,37 гривни, продают по 32,85 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,77 - 27,83 гривни, евро - 32,61 - 32,71 гривни.

Напомним:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 9 сентября на уровне 27,80 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,8 грн (на 8 сентября - 32,81 гривни).

Отметим, что начиная с 28 августа официальный курс гривни снижается каждый рабочий день с уровня 27,38 гривни за доллар.

9 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,76 - 27,78 гривни.

Экономическая правда