В Украине до конца 2021 года создадут Нацоператора на рынке табака
Кабмин одобрил с трехдневной доработкой распоряжение о реализации пилотного проекта "Национальный оператор на рынке табачных изделий".
Документ приняли на заседании 9 сентября.
Отмечается, что пилотный проект подготовило Минэкономики совместно с Минфином.
По словам заместителя министра экономики Светланы Панаиотиди, указанный пилотный проект будет реализован в срок до конца 2021 года.
По ее словам, табачный оператор будет создан для борьбы с уклонением от уплаты налогов, контрабандой и контрафактом.
Среди требований к будущему оператору наличие:
- лицензии на оптовую торговлю табачными изделиями;
- не менее пяти лет опыта хозяйственной деятельности в сфере оптовой торговли именно на рину Украины. И этот отсчет опыта должен браться от непосредственно старта проекта;
- не менее пяти лет сотрудничества с производителями и/или импортерами табачных изделий. Также отсчет от начала "пилота". В течение этого срока должен обладать по крайней мере одним складом в каждой области, способному обеспечить 10-дневную местную потребность в табачных изделиях;
- пятилетнего опыта работы на рынке у более половины руководящего состава;
- по крайней мере 50% работников логистического и ИТ-направления, с опытом работы с системами контроля за оборотом табачных изделий и сканирования идентификационной маркировки (Track & Trace), а также юрлицо, которое имеет по крайней мере пять лет опыта применения таких систем;
- в течение последних трех лет имеет статус крупного налогоплательщика (по Налоговому кодексу Украины) и статус крупного предпринимательства (по Хозяйственному кодексу), в течение трех лет проводился независимый аудит финансовой отчетности, отсутствует налоговый долг.
Напомним:
Кабинет министров создает Национального оператора на рынке табачных изделий. Критериям его отбора фактически соответствует только ООО "Тедис Украина", которая уже была оштрафована Антимонопольным комитетом за злоупотребление монопольным положением.
Экономическая правда
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