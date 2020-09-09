Кабмин хочет продлить мораторий на проверки на полгода после завершения карантина

Кабинет министров намерен зарегистрировать в Верховной Раде законопроект о продлении моратория на плановые проверки на полгода со дня завершения карантина.

Соответствующий законопроект в сентябре должен разработать Минэкономики, говорится в проекте плана действий правительства на 2020 год, передает Интерфакс-Украина.

Кроме этого, Минфин и Минэкономики должны этого месяца разработать законопроект о двухлетнем моратории на проверки применения РРО физическими лицами-предпринимателями (ФЛП), кроме ведущих высокорентабельных видов деятельности.

Проект плана действий Кабмина также предлагает обязать Минэкономики определить четкую процедуру введения государственного ценового регулирования.

Напомним:

Как ранее объясняло Минэкономики, мораторий на проверку бизнеса во время карантина распространяется на проверки в сферах госнадзора хозяйственной деятельности, но проверки проводятся в сферах, которые не подпадают под мораторий.