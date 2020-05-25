Минэкономики объяснило ситуацию с мораторием на проверки бизнеса во время карантина

Мораторий на проверку бизнеса во время карантина распространяется на проверки в сферах госнадзора хозяйственной деятельности, но проверки проводятся в сферах, которые не подпадают под мораторий.

Об этом говорится в разъяснении Минэкономики.

"В Украине насчитывается минимум две большие категории проверок. Первая категория, на которую есть мораторий на карантин - это т. н. Государственный надзор (контроль) в сфере хозяйственной деятельности. Он идентифицируется по сферам контроля, а не за органами", - пояснили в ведомстве.

В частности, у Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей около 15 сфер контроля - одни из них подпадают под действие моратория (например, защита растений), другие - нет (например, отдельно выделенное госрегулирование цен).

"Под мораторий попадают проверки пожарной безопасности, охраны труда, экологические проверки и т.д. (всего более 80 сфер)", - говорится в сообщении.

В Министерстве добавили, что контроль непищевой продукции осуществляют 7 органов в соответствии с перечнем видов продукции, подлежащей контролю. Все они, с одной стороны, находятся под мораторием для большинства из их сфер контроля, но могут осуществлять любые проверки в части рыночного надзора.

Экономическая правда