В НБУ призвали банки возвращать заемщиков из кредитных каникул

В Нацбанке заявили, что кредитные каникулы, которые рекомендовали банкам предоставлять заемщикам, пострадавшим от карантинных ограничений, не могут продолжаться вечно.

Об этом заявила начальник управления макропруденциальной политики и исследований департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашова во время круглого стола "Как карантин повлиял на сегмент потребительского кредитования", который провел "Финансовый клуб".

"Мы затянули с периодом этих довольно неопределенных кредитных каникул - банки все еще не могут работать с заемщиками нормально из-за существующих ограничений. Мы поддерживаем кредитные каникулы, которые способствуют выходу заемщика из кризиса.

Если сейчас многие заемщики уже поняли свое состояние, свои доходы, то, может, пора определить их способность или неспособность обслуживать долг. После чего уже квалифицировать кредит как работающий или неработающий. Вторые, третьи, четвертые кредитные каникулы для тех, кто не обслуживает кредит, - это несвоевременно и некстати", - подчеркнула Дадашова.

По ее словам, в течение осени банки должны свернуть программы кредитных каникул.

"Конец ноября - начало декабря - это срок, когда банки должны завершить действие упрощенных условий с кредитными каникулами. Мы понимаем, что осень должна быть тем периодом, когда мы завершаем проводить реструктуризации. Мы проводили встречи с банками, обсуждали это. И мы это коммуницировали через постановление, которым определены условия реструктуризации", - добавила она.

Напомним:

В марте (после введения карантина) НБУ принял постановление, которым дал банкам лояльные регуляторные условия для реструктуризации кредитов в период с 12 марта по 30 сентября.

В июле регулятор продлил сроки реструктуризаций для ипотеки и автокредитов до 30 ноября.

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