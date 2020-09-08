Гривня обесценивается 10-ый день подряд
Вторник, 8 сентября 2020, 18:20
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 9 сентября на уровне 27,80 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,8 грн (на 8 сентября - 32,81 гривни).
Отметим, что начиная с 28 августа официальный курс гривни снижается каждый рабочий день с уровня 27,38 гривни за доллар.
Напоминаем:
8 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,76 - 27,78 гривни.
8 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка состоянию на 16:59 установились на уровне 27,76 - 27,78 гривни.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua