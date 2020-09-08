Гривня обесценивается 10-ый день подряд

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 9 сентября на уровне 27,80 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,8 грн (на 8 сентября - 32,81 гривни).

Отметим, что начиная с 28 августа официальный курс гривни снижается каждый рабочий день с уровня 27,38 гривни за доллар.

Напоминаем:

8 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,76 - 27,78 гривни.

8 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка состоянию на 16:59 установились на уровне 27,76 - 27,78 гривни.

Экономическая правда