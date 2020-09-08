Закрытие межбанка: гривня не поменялась

8 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка состоянию на 16:59 установились на уровне 27,76 - 27,78 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,76 - 27,78 гривни;

Евро - 32,66 - 32,69 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,64 - 27,85 гривни. Евро покупают по 32,43 гривни, продают по 32,88 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,69 - 27,79 гривни, евро - 32,62 - 32,72 гривни.

Напоминаем:

8 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,76 - 27,78 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 8 сентября на уровне 27,75 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,80 грн (на 4 сентября - 32,85 гривни).

Экономическая правда