Кернес и Ярославский хотят создать в Харькове "Украинскую Кремниевую долину"
Мэр Харькова Геннадий Кернес инициировал создание рабочей группы для реализации проекта "Украинская Кремниевая долина". Инвестором проекта выступил Александр Ярославский.
Об этом сообщает пресслужба Харьковского горсовета.
Сообщается, что проект позволит городу создать условия для более быстрого развития IТ-отрасли в Харькове, внедрять современные технологии, приглашать лучших специалистов к работе и привлекать инвестиции в местную экономику.
В состав рабочей группы вошли представители горсовета, бизнеса, образования и общественного сектора.
Основой "Украинской Кремниевой долины" станет многоцелевой бизнес-парк Ярославского - "Экополис ХТЗ", который планируется создать на территории завода "ХТЗ".
Напомним:
Президент Владимир Зеленский заявил, что видит Харьков украинской Кремниевой долиной.
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