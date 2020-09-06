Зеленский о Харькове: Наша задача - сделать регион украинской Кремниевой долиной
Воскресенье, 6 сентября 2020, 12:19
Президент Владимир Зеленский заявил, что видит Харьков украинский Кремниевой долиной.
Об этом говорится в его Telegram канале.
"Харьков часто называют студенческой и научной столицей. Наша задача - сделать регион еще и столицей оборонпрому, машиностроения и ИТ, своеобразной украинской Кремниевой долиной", - отметил президент.
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