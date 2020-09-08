Кабмин официально начал создание экономической стратегии-2030

7 сентября прошло учредительное заседание рабочей группы по разработке Национальной экономической стратегии-2030 под председательством министра экономики Игоря Петрашко.

Об этом сообщает "Правительственный портал".

Отмечается, что стратегия является инициативой президента и премьера.

Согласно поручению главы правительства, Центр экономического восстановления является платформой и координатором по ее разработке.

"Украине безотлагательно нужно отойти от модели развития, в которой конкурентные преимущества обусловлены преимущественно использованием природных ресурсов и дешевой рабочей силы. Вместо этого мы должны построить инновационную модель, приоритетами которой является развитие производства и торговли продукцией с более высокой добавленной стоимостью, высокий технологический уровень производства, квалифицированная высокооплачиваемая рабочая сила, экономия энергии и других видов природных ресурсов и новаторский стиль управления.

Именно на такой путь развития и должна быть направлена ​​наша стратегия", - заявил Петрашко.

По его словам, официальному старту предшествовала соответствующая работа экспертных организаций, научных и правительственных учреждений. Сама работа над стратегией начнется с определения конкретных экономических показателей, которых нужно будет достичь стране.

"Национальная экономическая стратегия - это главные векторы, по которым будет развиваться Украина: стимулы для промышленности, стимулы для агросектора, стимулы для добычи, транспортные коридоры, стимулы для IT и R&D, стимулы для инфраструктуры и внутренних перевозок, стимулы для энергетического сектора.

Инициативы, заложенные в стратегии, будут выделены в государственные целевые программы и начнут реализовываться уже с 2021 года", - говорится в сообщении.

Акселераторы перехода к инновационной модели:

Изменения в подходах к государственному управлению. Необходимо обеспечить четкое распределение ответственности, устранить дублирование полномочий, искоренить коррупцию, обеспечить верховенство права.

Изменения в качестве экономического роста. Без экономического роста невозможно преодолеть бедность и обеспечить повышение уровня жизни широких слоев населения. Необходимы изменения именно в качестве экономического роста - оно должно стать инновационным, инклюзивным и устойчивым.

Изменения в политике занятости - занятость с достойной оплатой труда сокращает как абсолютную, так и относительную бедность, уменьшая благодаря этому неравенство.

Изменения в сферах здравоохранения и образования. Образовательные процессы сегодня должны учитывать тенденции будущего. Должны обновляться образовательные стандарты, образовательный процесс должен строиться на основе инклюзивности и цифровизации, формироваться и развиваться образовательно-научные кластеры.

"Экономическое благополучие страны напрямую зависит от сферы здравоохранения. Пандемия коронавируса показала, что необходимо вкладывать ресурсы как в построение сильной системы здравоохранения и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, так и в наладку собственного производства критически необходимой продукции", - добавил министр экономики.

Напоминаем:

Как сообщалось, 14 августа состоялась встреча премьер-министра с представителями крупного бизнеса с участием представителей Офиса президента и руководства Национального банка Украины.

На повестке дня стояла разработка национальной экономической стратегии Украины на ближайшие десять лет. На встрече присутствовали владельцы и топ-менеджеры более 50 компаний.

Во время встречи были представлены семь векторов развития Украины, которые лягут в основу разработки "Национальной стратегии 2030": промышленность, агросектор, добыча, транспортные коридоры, IT и R&D, инфраструктура и энергетический сектор.

Около 60 компаний и не менее 30 аналитических центров объединились в Центр экономического восстановления, на базе которого будет разрабатываться Национальная экономическая стратегия-2030.

Экономическая правда