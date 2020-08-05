Абромавичус о планах уйти с должности гендиректора "Укроборонпрома": Нужна преемственность

Гендиректор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус подтвердил планы уйти с должности руководителя госконцерна и опроверг информацию о возможных политических причинах своего ухода с поста.

Об этом он сказал в эфире "Радио НВ".

"И с моей точки зрения, и с точки зрения президента нужна преемственность, как в каждой организации. Мы все-таки 70 человек новых привели. В "Укроборонпроме" поменяли 30 директоров", - отметил он.

По словам Абромавичуса, чтобы в "Укроборонпроме" продолжились трансформационные изменения, новым главой госконцерна должен стать член команды госконцерна.

В то же время Абромавичус опроверг информацию о возможных политических причинах своего ухода с поста главы концерна.

Он отметил, что "заходил" на пост главы концерна лишь на несколько месяцев и в дальнейшем планирует заниматься стратегическими вопросами развития "Укроборонпрома".

Абромавичус добавил, что на его решение задержаться на должности руководителя госконцерна повлияла эпидемия коронавируса. Также, по его словам, остаться на посту главы "Укроборонпрома" "хотя бы до лета" его просил еще Андрей Богдан, будучи главой Офиса президента.

Напомним:

Новая команда госконцерна "Укроборонпром" продолжит работу, однако гендиректор госконцерна Айварас Абромавичус может сменить должность.