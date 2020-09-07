Законопроект, который блокирует взыскание 10 миллиардов с ПриватБанка зарегистрировали в Раде
Законопроект, который блокирует принудительное взыскание с ПриватБанка 350 млн долл в пользу компаний Суркисов, авторства Министерства юстиции, зарегистрировали в Раде.
Соответствующий документ зарегистрировал нардеп Слуги Народа Юрий Камельчук сообщает министр юстиции Денис Малюська.
"Народный депутат Камельчук зарегистрировал законопроект # 4064, который делает невозможным наглую и противозаконную кражу 10 млрд государственных средств... просьба поддержать и пошерить. Время играет против нас ", - написал министр.
Напоминем:
Печерский райсуд Киева возобновил исполнительное производство по заявлению двух компаний братьев Суркисов о взыскании с государственного ПриватБанка в пользу последних 164,5 миллиона долларов.
Также Печерский райсуд Киева 2 сентября полностью удовлетворил заявление компаний братьев Суркисов о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве ПриватБанка обслуживать их депозиты, размещенные до национализации банка на его счетах кипрского филиала.
Общая сумма требований к банку, определенная судом, составляет 347,374 млн долларов (из них около 102 млн долларов – проценты, начисленные по ставке 13% годовых).
Подробнее читайте в статье: Дело Приватбанка: Связь Суркисов с Коломойским, которую не замечают судьи
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