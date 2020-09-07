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Литва интересуется запуском частной тяги на "Укрзализныце"

Понедельник, 7 сентября 2020, 17:43
 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Литвы Вальдемарас Сарапинас в Украине сообщил о заинтересованности литовской стороны в экспериментальном проект Украины о допуске частных локомотивов на путях общего пользования.

Об этом он сообщил во время встречи с министром инфраструктуры Владиславом Криклием.

Также Криклий отметил положительную динамику в росте объемов грузовых перевозок железнодорожным транспортом и долгосрочное сотрудничество Украины и Литвы в рамках работы поезда "Викинг".

Этот поезд соединяет инфраструктуру морских линий Балтийского региона с аналогичной инфраструктурой Черного моря и за 7 месяцев этого года успел перевезти территории Украины более 7000 контейнеров.

Напомним:

ООО "Украинская локомотивостроительная компания" стала первым участником экспериментального проекта по допуску частных локомотивов к работе отдельным маршрутам на железнодорожных путях общего пользования.

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Укрзализныця Мининфраструктуры

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