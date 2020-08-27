Мининфраструктуры определило первую компанию, которая будет предоставлять услуги частной тяги

ООО "Украинская локомотивостроительная компания" стала первым участником экспериментального проекта по допуску частных локомотивов к работе отдельным маршрутам на железнодорожных путях общего пользования.

Соответствующий приказ выдан Министерством инфраструктуры.

В рамках проекта компания будет осуществлять курсирования частных локомотивов сразу на 9 определенных участках.

"Наша главная цель - ликвидировать дефицит тяги и монополию Укрзализныци, но при этом сохранить баланс между тем, чтобы защитить интересы УЗ как перевозчика и удовлетворить интересы бизнеса как грузоотправителя. Это должен быть аккуратный и продуманный переход, т.к демонополизируя рынок мы можем вызвать слишком большую конкуренцию на нем и потерять одно из наиболее прибыльных направлений УЗ - грузовые перевозки", - отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Украинская локомотивная компания" будет осуществлять курсирования частных локомотивов на таких участках железнодорожных путей общего пользования по направлениям:

• Стрый - Ивано-Франковск;

• Тернополь - Шепетовка;

• Шепетовка - Калиновка 1,

• Староконстантинов 2 - Гречаны;

• Староконстантинов 1 - Гречаны;

• Староконстантинов 2 - Калиновка 1

,• Староконстантинов 1 - Калиновка 1,

• Гусятин - Ярмолинцы - Гречаны;

• Каменец-Подольский - Гуменцы - Балин - Дунаевцы - Ярмолинцы - Гречаны.

Всего Комиссия по отбору участников экспериментального проекта по допуску субъектов частной тяги провела 6 заседаний, на которых рассмотрела 23 заявки от 10 частных компаний. 7 заявителей по 15 заявлениями признаны участниками экспериментального проекту. По 9 заявлениям от 3-х компаний принято решение отказать в участии в экспериментальном проекте на указанных в заявлениях участках по разным причинам.

В частности, из-за неполного пакета документов, нахождение предложенной участки в пределах станции, а также из-за наличия на участке движения скоростных пассажирских поездов.

Вместе с тем, 2 компании предоставили пакеты документов в рамках второго этапа отбора.

К одному из этих участников были предоставлены существенные замечания, а их документы возвращены на доработку.

Комиссия по отбору участников экспериментального проекту, в свою очередь, будет продолжать в дальнейшем работу.