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С начала года пассажиропоток аэропорта "Борисполь" упал на 65%

Понедельник, 7 сентября 2020, 16:37
 

Международный аэропорт "Борисполь" за 8 месяцев 2020 года обслужил 3,5 млн пассажиров - это на 65% меньше аналогичного периода 2019 года (9,9 млн человек).

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на данные администрации авиапредприятия.

Отмечается, что среди обслуженных пассажиров 2,3 млн - пассажиры регулярных рейсов (-69% к аналогичному периоду прошлого года), 1,1 млн - нерегулярных (-50%).

При этом, количество трансферных пассажиров уменьшилось на 82,6% - до 402 746 (годом ранее этот показатель составлял 2,3 млн). Доля трансфера в общем пассажиропотоке снизилась с 23% до 11,5%.

В то же время в августе пассажиропоток составил 656 тыс пассажиров (-60%).

Напомним:

Аэропорт Борисполь в июле 2020 года нарастил пассажиропоток почти в 7 раз по сравнению с июнем до 328,7 тыс человек.

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авиа Борисполь

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