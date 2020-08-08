Аеропорт Бориспіль наростив пасажиропотік майже в 7 разів

Аеропорт Бориспіль в липні 2020 року наростив пасажиропотік майже в 7 разів у порівнянні з червнем до 328,7 тис осіб.

Про це передає avianews.com з посиланням на прес-службу підприємства.

Повідомляється, що це сталося на тлі поступового нарощування числа регулярних і чартерних рейсів з Києва як по внутрішнім, так і міжнародним напрямками. Рейси з туристами відновлені в Болгарію, Туреччину, Єгипет, Чорногорію і Хорватію.

"Однак у порівнянні з липнем 2019 року падіння пасажиропотоку в аеропорту Бориспіль склало 79,8%.

Міжнародними рейсами в липні 2020 року скористалося 284,9 тис осіб, внутрішніми - 43,8 тис осіб, що на 81,2% і 60,4% менше в порівнянні з липнем 2019 року", - йдеться в повідомленні.

Для порівняння, міжнародний пасажиропотік в червні 2020 року в аеропорту Бориспіль склав 39,1 тис осіб, внутрішній - 9,3 тис осіб.

Число рейсів за 7 місяців 2020 року в аеропорту Бориспіль склало 25 370, що на 59,1% менше, ніж за аналогічний період минулого року. 21 776 рейсів були міжнародними (-59,9%), 3 594 рейсу - внутрішніми (-53,6%).