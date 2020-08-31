"Доступні кредити 5-7-9%": За минулий тиждень банки видали 159 кредитів

За минулий тиждень уповноважені банки у рамках держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" видали 159 позик на 584 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Зазначається, 490 мільйонів гривень були видані в якості рефінансування попередньо отриманих позик.

Загалом, станом на 31 серпня 2020 року, вже видано 2603 кредитів на загальну суму 6,130 мільярда гривень. З них - рефінансовано кредитів на 4,937 мільярда гривень та видано інвестиційних кредитів на 1,072 мільярда гривень. На поповнення обігових коштів підприємці вже отримали позик на суму 120 мільйонів гривень.

"Лідерами за сумою укладених угод в рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%" залишаються комерційні банки.

Зокрема, на першому місці з сумою в 1,327 мільярда гривень - Райффайзен Банк Аваль. На другому - Креді Агріколь Банк, клієнти цього банку в рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%" отримали позик на суму в 854,298 мільйона гривень. І на третьому місці - Кредо Банк з сумою в 795,832 мільйона гривень", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда