Курс евро в РФ превысил 90 рублей впервые с 2016 года

7 августа курс евро поднялся выше 90 рублей впервые с 12 февраля 2016 года, доллар торгуется выше 76 рублей впервые с 22 апреля.

Об этом сообщает Интерфакс.

Курс евро составил 90,035 руб. в 13:03, что на 80,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар США стоил 76,1125 руб., подорожав на 68 копеек.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно дешевеет к доллару и евро на тонком рынке из-за выходного дня в США, где отмечается День труда.

Негативные настроения игроков обусловлены опасениями расширения антироссийских санкций в связи с предполагаемым отравлением оппозиционера Алексея Навального, последними новостями на эту тему и падением цен на нефть.