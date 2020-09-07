Нафта подешевшала на 7% за тиждень

Нафта дешевшає 7 вересня на інформації про те, що державна нафтокомпанія Саудівської Аравії Saudi Aramco знизить ціни на всі сорти нафти для покупців з Азії і США в жовтні.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Вартість листопадових ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures о 8:10 за київським часом становить 42,2 долара за барель, що на 0,46 долара (1,08%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів в п'ятницю ці контракти подешевшали на 1,41 долара (3,2%).

Ф'ючерси на нафту WTI на жовтень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі становлять 39,26 долара за барель, що на 0,51 долара (1,28%) нижче рівня попередньої сесії. У п'ятницю вартість цих контрактів зменшилася на 1,6 долара (3,9%).

За підсумками минулого тижня Brent подешевшала на 6,9% - максимальними темпами за три місяці, WTI - на 7,5% на тлі сумнівів експертів в стійкості попиту на нафту в умовах триваючого зростання захворюваності в ряді країн, у тому числі, в США та Індії, пише Bloomberg.

Ціни обох марок на закриття ринку в п'ятницю були мінімальними з 9 липня.