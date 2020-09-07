Вес грузовиков теперь будут контролировать круглосуточно

Кабинет министров постановил вести круглосуточный весовой контроль транспортных средств Укртрансбезопасностью вместе с Нацполициею, СБУ, ДФС, Укравтодором и местными органами исполнительной власти.

Соответствующее распоряжение "О мерах по недопущению разрушения автомобильных дорог" правительство приняло 7 сентября сообщает представитель Кабинета министров в Раде Василий Мокан.

Помимо общих мероприятий габаритно-весового контроля, предусмотрена закупка соответствующего оборудования и ремонт имеющихся специально оборудованных мест осуществления габаритно-весового контроля.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский поставил задачу Министерству инфраструктуры перезагрузить Государственную службу по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность), а также установить 50-80 комплексов автоматического весового контроля.

"Мы знаем о большой проблеме - мы строим (автодороги. - ред.), А "товарищи" из Укртрансбезопасности - не все, но в целом - они разрушают.

Так что не контролируют перегружены перевозки, особенно сейчас, в период сельскохозяйственных работ. И эти грузовики разбивают новые, современные дороги, которые сейчас ремонтируют", - сказал президент, общаясь с представителями СМИ.

Экономическая правда