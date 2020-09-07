Международные резервы Украины в августе превысили 29 миллиардов долларов

По состоянию на 1 сентября 2020 года, по предварительным данным, международные резервы Украины составляли 29 048,7 млн долларов (в эквиваленте) - в августе они увеличились на 1%.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В регуляторе объяснили, что резервы выросли прежде всего благодаря благоприятной ситуации на валютном рынке.

Отмечается, что динамику резервов в течение месяца определяли следующие факторы:

операции НБУ на межбанковском валютном рынке (в августе Нацбанк купил 460,5 млн долларов);

операции правительства по управлению госдолгом;

переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют).

"Текущий объем международных резервов покрывает 4,8 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", - добавили в НБУ.

Напомним:

По состоянию на 1 августа международные резервы Украины составляли 28,8 миллиарда долларов (в эквиваленте), в июле они увеличились на 300 миллионов долларов (1,0%).

Экономическая правда