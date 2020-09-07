"Укрпочта" за 4 года через ProZorro сэкономила 1 миллиард

На закупках в ProZorro "Укрпочта" за 4 года сэкономила 1 млрд грн.

Об этом в Facebook сообщил гендиектор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

"Коротко об итогах 4-х лет: 10 780 проведенных процедур; в тендерах соревновались 5 630 участников, количество предложений на одни торги выше, чем в среднем в ProZorro (3,63 в Укрпочте и 2,42 в ProZorro)", - написал он.

По его словам, больше всего сэкономили на закупку 2700 POS-терминалов (8,5 млн грн), почти 4 тыс персональных компьютеров для сотрудников (15,6 млн грн) и электроэнергии (более 24 млн грн).

Напомним:

"Укрпошта" за первое полугодие 2020-го года заработала 42,7 миллиона гривень чистой прибыли.

Экономическая правда