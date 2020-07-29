"Укрпошта" заработала 42 миллиона за полгода, но планировала больше
Среда, 29 июля 2020, 11:33
"Укрпошта" за первое полугодие 2020-го года заработала 42,7 миллиона гривень чистой прибыли.
Об этом сообщил СЕО госкомпании Игорь Смелянский в Facebook.
"Мы увеличили доходы, объемы бизнеса и заработали около 42.7 миллионов чистой прибыли. Это, несмотря на не летающие самолеты, более 120 миллионов на средства защиты и доплаты, остановки международной почты и почтовых отправок госсектора и бизнеса.
Конечно, это меньше, чем мы планировали", - пишет Смелянский.
Также он сообщил, что за время карантина госкомпания открыла 20 новых почтовых отделений, и за этот год планирует приобрести 650 новых авто.
Экономическая правда
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