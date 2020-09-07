Ощадбанк в 2021 году присоединится к Фонду гарантирования вкладов
Государственный Ощадбанк с 1 января 2021 года станет участником Фонда гарантирования вкладов физлиц.
Такой план вхождения банка в ФГФВО согласовали на заседании Совета по финансовой стабильности 2 сентября.
"Учитывая большой депозитный портфель банка и, соответственно, потребность в значительных вкладах банка в Фонд, для учреждения будет предусмотрен переходный период до 31 декабря 2023 года в части уплаты регулярных сборов.
Это предложение Совета по финансовой стабильности также требует имплементации на уровне закона", - говорится в сообщении.
Напомним:
Ощадбанк должен был стать участником Фонда гарантирования вкладов физлиц с 1 июля 2020 года, но вхождение банка в Фонд гарантирования откладывается.
В Нацбанке считают, что участие в Фонде гарантирования физлиц поможет Ощадбанку привлечь иностранного инвестора и быстрее модернизироваться.
Сейчас депозиты вкладчиков Ощадбанка гарантированы государством в полном объеме, то есть 100% независимо от суммы. После присоединения к ФГВФЛ размер гарантированной суммы для новых вкладчиков составит 200 тысяч гривен.
Экономическая правда
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