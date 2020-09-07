Ощадбанк в 2021 году присоединится к Фонду гарантирования вкладов

Государственный Ощадбанк с 1 января 2021 года станет участником Фонда гарантирования вкладов физлиц.

Такой план вхождения банка в ФГФВО согласовали на заседании Совета по финансовой стабильности 2 сентября.

"Учитывая большой депозитный портфель банка и, соответственно, потребность в значительных вкладах банка в Фонд, для учреждения будет предусмотрен переходный период до 31 декабря 2023 года в части уплаты регулярных сборов.

Это предложение Совета по финансовой стабильности также требует имплементации на уровне закона", - говорится в сообщении.

Напомним:

Ощадбанк должен был стать участником Фонда гарантирования вкладов физлиц с 1 июля 2020 года, но вхождение банка в Фонд гарантирования откладывается.

В Нацбанке считают, что участие в Фонде гарантирования физлиц поможет Ощадбанку привлечь иностранного инвестора и быстрее модернизироваться.

Сейчас депозиты вкладчиков Ощадбанка гарантированы государством в полном объеме, то есть 100% независимо от суммы. После присоединения к ФГВФЛ размер гарантированной суммы для новых вкладчиков составит 200 тысяч гривен.

Экономическая правда