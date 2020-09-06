Новый лот: Минюст выставит на продажу Львовскую исправительную колонию №48
Министр юстиции Денис Малюська заявил, что его ведомство осенью выставит на продажу Львовскую исправительную колонию №48.
Об этом он рассказал на своей Фейсбук странице.
Малюська рассказал, что колония №48 имеет более 40 зданий общей площадью более 42 тыс квадратных метров, а в целом занимает 10 гектаров.
К зданиям подключены все инженерные сети: электроэнергия, канализация и водоотвод. Министр отметил, что колония может быть интересна как жилым так и промышленным застройщикам.
Он также добавил, что учреждение будет стоить "дорого" и призвал всех заинтересованных лиц обращаться в Минюст с вопросами.
По словам министра последний осужденный был вывезен из колонии №48 еще в 2018 году.
Напоминаем:
Ранее Малюська анонсировал продажу одесской колонии №51.
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