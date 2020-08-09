Новый лот: следуюющей тюрьмой, что пойдет с молотка будет одесская колония №51

Министр юстиции Денис Малюська анонсировал следующую продажу тюрьмы, ей станет одесская колония №51.

Об этом он сообщил на Facebook.

По его словам, есть сразу несколько почти готовых лотов.

Один из них - одесская колония №51 на Люстдорфской дороге 9. Площадь земельного участка — 5,983 гектаров, площадь зданий составляет 14 тысяч 482 квадратных метров, расстояние до центра — 4 км; расстояние до моря — 3,5 км.

Малюська рассказал, что колония пострадала в мае 2019-го от пожара во время бунта осужденных. Из-за повреждений большинство зданий стали непригодными для использования.

Министр добавил, что деньги от продажи будут направлены на развитие новой тюремной инфраструктуры и в госбюджет.