Министр экономики назвал отрасль бизнеса, где чаще всего кредитуются под 5-7-9%

Наибольшим спросом государственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" пользуется в сфере сельского хозяйства (57% кредитов); 15% - промышленная переработка, 15% - торговля и производство.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Лидерами по суммам заключенных договоров является Харьковская (9%), Львовская (7%) и Киевская (7%) области.

По словам министра экономики Игоря Петрашко, программа будет расширена для среднего бизнеса, т.к сейчас она действует только для микро и малых предприятий.

Он также отметил, что "5-7-9" достаточно сложно запускалась, но после многочисленных наработок и усовершенствований банки начали активно кредитовать и конкурировать за клиента.

"Сейчас уже профинансировано бизнеса около 6,5 млрд грн по программе "5-7-9". Есть стабильный прирост 700-800 млн в неделю. Мы будем мультиплицировать эту программу на другие категории участников, в другие функции, чтобы показать еще большие результаты", - резюмирует Петрашко.

Напомним:

В Офисе президента заявляют, что программа кредитования "5-7-9%" эффективно реализуется, по состоянию на 1 августа сумма выданных кредитов составляет более 3,3 млрд грн для 1755 компаний.