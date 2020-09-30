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НБУ определил курс гривни на первый день октября

Среда, 30 сентября 2020, 19:10
 

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 1 октября на уровне 28,31 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,16 грн (на 30 сентября - 33,13 гривни).

Напоминаем:

30 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,32 - 28,34 гривни.

30 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,28 - 28,30 гривни.

Экономическая правда

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