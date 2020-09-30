НБУ определил курс гривни на первый день октября
Среда, 30 сентября 2020, 19:10
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 1 октября на уровне 28,31 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,16 грн (на 30 сентября - 33,13 гривни).
Напоминаем:
30 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,32 - 28,34 гривни.
30 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,28 - 28,30 гривни.
Экономическая правда
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