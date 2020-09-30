Гривня немного усилилась по результатам межбанковского дня

30 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,28 - 28,30 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,28 - 28,30 гривни;

Евро - 33,07 - 33,09 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,21 - 28,40 гривни. Евро покупают по 32,85 гривни, продают по 33,27 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,27 - 28,32 гривни, евро - 32,97 - 33,06 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 30 сентября на уровне 28,30 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,13 грн (на 29 сентября - 33,03 гривни).

30 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,32 - 28,34 гривни.

Экономическая правд