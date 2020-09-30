Гривня немного усилилась по результатам межбанковского дня
30 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,28 - 28,30 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,28 - 28,30 гривни;
Евро - 33,07 - 33,09 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,21 - 28,40 гривни. Евро покупают по 32,85 гривни, продают по 33,27 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 28,27 - 28,32 гривни, евро - 32,97 - 33,06 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 30 сентября на уровне 28,30 гривни.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,13 грн (на 29 сентября - 33,03 гривни).
30 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,32 - 28,34 гривни.
Экономическая правд
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