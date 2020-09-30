Минэнерго: Госкомпании в ближайшее время рассчитаются по "зеленому" тарифу за август

Динамика расчетов с инвесторами в "зеленую" энергетику улучшилась, в ближайшее время "Укрэнерго" и ГП "Гарантированный покупатель" аккумулируют необходимые средства для полного расчета за август.

Об этом заявила и.о. министра энергетики Ольга Буславець, передает пресс-служба ведомства в Facebook.

"Меморандум между Правительством, Минэнерго и инвесторами в "зеленую" энергетику, имплементированный соответствующим законом, позволил запустить механизм погашения долгов государства. Уже в августе расчеты государства за "зеленую" электроэнергию составили 84%.

В то же время Министерство энергетики проводит необходимую работу, чтобы 100% оплата с инвесторами в ВИЭ стала системной", - говорится в сообщении.

"Я хочу заверить инвесторов, что со стороны Министерства делаются все шаги для выполнения законодательства и условий Меморандума. Мы системно работаем над тем, чтобы 100% оплата стала нормой", - отметила Ольга Буславец.

По ее словам, остается ряд вопросов, относящихся к компетенции Верховной Рады и других министерств.

Верховная Рада, в частности, должна принять решение о предоставлении государственных гарантий государственным энергетическим компаниям, в частности, НЭК "Укрэнерго", для привлечения на выгодных условиях кредитных средств от государственных банков и международных финансовых учреждений.

"Заметим, что такая законодательная инициатива нужна срочно, чтобы покрыть кассовые разрывы в платежах НЭК "Укрэнерго" и избежать повышения тарифа на передачу электроэнергии.

До выполнения положений закона № 810-IX должна присоединиться Министерство финансов. В частности, разработать предложения по выпуску ОВГЗ или привлечь другие долговые финансовые инструменты, которые необходимы для погашения задолженностей перед инвесторами в ВИЭ", - добавили в Минэнерго.

Напомним:

И.о. министра энергетики Ольга Буславець представила нардепам из профильного комитета ВР запрос на выделение средств из госбюджета-2021, в частности, Минэнерго предусматривает выделение 11,55 млрд грн на расчеты по "зеленым" тарифам.

Депутаты фракции "Слуга народа" предлагают выпустить ОВГЗ на 19,6 миллиардов, чтобы в четвертом квартале 2020 года погасить долг перед производителями "зеленой" энергетики.

Экономическая правда