Посол ЕС в Украине ожидает принятие закона о внутреннем водном транспорте

Глава делегации ЕС в Украине Матти Маасикас подчеркивает, что принятие проекта закона "О внутреннем водном транспорте" является важной вехой в реализации транспортной главы Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной.



В своем письме, адресованном председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина", Маасикас подчеркнул, что принятие указанного законопроекта также станет важным результатом для предстоящего саммита Украина-ЕС 6 октября.



"Устойчивое развитие транспорта является важной частью Европейского зеленого соглашения, и этот сектор обладает значительным потенциалом для внесения вклада в экономический рост страны и создания условий для привлечения столь необходимых инвестиций, как частных, так и международных финансовых институтов", - подчеркнул Маасикас.



Он также отметил, что потенциал внутреннего водного транспорта в Украине, и особенно реки Днепр между Киевом и Черным морем - значителен, а его развитие будет способствовать экологизации транспорта и сокращению доли автомобильного транспорта, а также устранению "узкого горлышка" в сфере ж/д перевозок, возникающего в период сбора урожая.



"Однако, прежде всего, нужна стабильная правовая база. Принятие этого законопроекта перед предстоящим саммитом станет важной вехой в нашем сотрудничестве в этом секторе, направленном на развитие эффективной, безопасной и устойчивой транспортной системы в Украине", - подчеркнул посол ЕС.

Напомним:

Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) обеспокоена ситуацией вокруг законопроекта о внутреннем водном транспорте.

24 апреля 2020 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 1182-1-д "О внутреннем водном транспорте", который дает старт реформе речных перевозок.