Рада поддержала законопроект о внутреннем водном транспорте: что может измениться

24 апреля 2020 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 1182-1-д "О внутреннем водном транспорте", который дает старт реформе речных перевозок.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

"Принятие этого закона в целом позволит увеличить поток грузов в 30 млн тонн в год ...Мы знаем о предложениях бизнеса по этому проекту и будем совместно его дорабатывать во время подготовки ко второму чтению.

Этот закон крайне необходим, ведь без него не состоится реформа речных перевозок", - комментирует министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Он подчеркнул, что введение эффективной речной логистики позволит перевозить крупногабаритные партии грузов, экономя миллионы средств на ремонты автодорог, которые разрушаются от грузовиков.

"1 млн тонн грузов, перевозимых по реке и перенаправленных с наземного транспорта, уменьшает расходы на ремонт дорог на 1 млрд грн в течение 4 лет", - отметил Криклий.

Также законопроект начинает создание Государственного фонда развития внутренних водных путей, который необходим для обеспечения надлежащего технического состояния судоходных шлюзов на Днепре и возможности повышения пропускной способности реки.

Вместе с тем, это обеспечит развитие пассажирских перевозок, в том числе, международных.

В Мининфраструктуры сообщают, что принятие законопроекта в целом позволит:

- стимулировать судостроение, восстановить украинские предприятия и создать новые рабочие места

- либерализовать рынок, допустив суда под иностранным флагом, стимулировать международную торговлю;

- развивать водный путь между Украиной и Беларусью Е-40, который сможет дать дополнительные 7 млн тонн грузов в год на Днепре;

- провести дерегуляцию отрасли путем введения бесплатного прохождения шлюзов и частичного освобождения судов внутреннего плавания от сборов в морских портах;

- упростить административные процедуры при регистрации судов и выдачи квалификационных документов;

- имплементировать европейские нормы, а также привлечь новые иностранные инвестиции.

Экономическая правда