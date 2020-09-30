24 горняка шахты КЖРК продолжают подземный протест — глава профсоюза
Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что 24 горняка шахты "Октябрьская" 28 сутки продолжают подземный протест, 29 сентября на поверхность поднялись шахтеры "Родины".
Об этом он написал в Facebook.
"Компромиссное решение по требованиям протестующих не найдено - несмотря на поспешные заявления администрации, Меморандум между горняками и руководством КЖРК до сих пор не подписан", - отметил Волынец.
Напомним:
Часть работников ПАО "Кривбассжелезрудком" все еще остается под землей - в связи с тем, что попытки достичь компромисса путем переговоров были отвергнуты, предприятие начало подготовку к длительному простою, и готово продолжить переговоры с протестующими исключительно тогда, когда все они поднимутся на поверхность.
8 сентября 393 горняка шахты "Батькивщина", "Гвардейская", "Терновская" и "Октябрьская" остались под землей и требуют увеличения зарплат и улучшения условий труда.
На четырнадцатый день подземного протеста горняков в Кривом Роге под землей оставались 184 рабочих четырех шахт - "Октябрьская", "Родина", "Терновская", "Гвардейская" ОАО "Криворожский железорудный комбинат".
Публичное акционерное общество "Криворожский железорудный комбинат" - крупнейшее частное предприятие Украины по добыче железной руды подземным способом. Шахты "Родина", "Октябрьская", "Гвардейская", "Терновская" - основные структурные подразделения, входящие в состав комбината.
Комбинат находится в управлении группы "Приват" Игоря Коломойского и компании "Метинвест" Рината Ахметова.
Экономическая правда
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