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Гривня продолжает обесцениваться к доллару

Четверг, 3 сентября 2020, 18:20
 

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 4 сентября на уровне 27,69 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,73 евро (на 3 сентября - 32,80 гривни).

Напоминаем:

3 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,64 - 27,67 гривни.

3 сентября котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 13:35 установились на уровне 27,63 - 27,66 гривни.

Экономическая правда

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