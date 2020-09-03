Гривня продолжает обесцениваться к доллару
Четверг, 3 сентября 2020, 18:20
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 4 сентября на уровне 27,69 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,73 евро (на 3 сентября - 32,80 гривни).
Напоминаем:
3 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,64 - 27,67 гривни.
3 сентября котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 13:35 установились на уровне 27,63 - 27,66 гривни.
Экономическая правда
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