Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники

3 сентября котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 13:35 установились на уровне 27,63 - 27,66 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 13:35 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,63 - 27,66 гривни;

Евро - 32,67 - 32,70 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,54 - 27,76 гривни. Евро покупают по 32,32 гривни, продают по 32,81 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,61 - 27,70 гривни, евро - 32,50 - 32,62 гривни.

Средний курс в обменниках Украины: доллар - 27,61 - 27,68 гривни, евро - 32,51 - 32,64 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 3 сентября на уровне 27,64 гривни.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,80 евро (на 2 сентября - 33,07 гривни).

3 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,64 - 27,67 гривни.

Экономическая правда