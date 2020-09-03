"Ждем министра финансов на чай": Гетманцев пригласил Марченко ответить на вопросы депутатов

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев пригласил министра финансов Сергея Марченко присоединиться к заседанию комитета и отчитаться по ряду вопросов.

Об этом он сообщил на своем Telegram-канале.

"Ждем на чай министра финансов на комитете 9 сентября. Комитет в режиме видео-конференции", - написал Гетманцев.

В документе, который опубликовал глава комитета отмечается, что Марченко должен быть готов ответить на ряд вопросов, в частности, по поводу занижения индикативных показателей по доходам в госбюджете-2020, отсутствия результатов реформы таможни, состояния переговоров с МВФ, кадровых решений в Госналоговой и Гостаможни, задолженности по оплате труда медикам, а также на ряд других вопросов.

Также Гетманцев предлагает Марченко обсудить "отсутствие результатов деятельности по прекращению схем "серого" импорта, злоупотреблений с НДС и акцизами".

Напомним:

Ранее Гетманцев обвинил главу Минфина Сергея Марченко в срыве реформы Государственной таможенной службы.

Очевидно, что министр финансов не оправдал доверие, взяв на себя персональную ответственность за состояние дел на таможне после увольнения М. Нефьодова. Схемы процветают. Реформа сорвана. Ситуация ухудшилась", - подчеркнул нардеп.

Экономическая правда